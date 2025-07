Mercato Juve Biasin netto | I bianconeri hanno un problema di esuberi Giuntoli l’ha combinata grossa Su Vlahovic ci sono queste due soluzioni…

Mercato Juve, Biasin netto sulle mosse dei bianconeri in uscita: tutte le dichiarazioni sulla situazione di Vlahovic. Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato sulle colonne di TMW quello che potrebbe essere il futuro di Vlahovic, attaccante della Juve. Il punto anche su alcuni esuberi che lasceranno probabilmente il mercato Juve. PAROLE – «E la Juve. La Juve – come tante tra le sue compagne di campionato – ha un problema di esuberi. Di Vlahovic sappiamo, ma ci sono pure Arthur (15 presenze al Girona), Djalò (pagato 5 milioni e mai utilizzato), Facundo Gonzalez, Rugani, forse Miretti, Weah e Mbangula. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Biasin netto: «I bianconeri hanno un problema di esuberi. Giuntoli l’ha combinata grossa. Su Vlahovic ci sono queste due soluzioni…»

In questa notizia si parla di: juve - biasin - vlahovic - netto

Biasin sentenzia: «Il biennio di Giuntoli a Torino non è stato all’altezza, un errore dopo l’altro. La Juve non ha fatto grandi affari, anzi…» - di Redazione JuventusNews24 Biasin sentenzia su Giuntoli e sul momento della Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista sul ds bianconero.

Conte Juve, Biasin sicuro: «La situazione non sembra sconvolgere più di tanto De Laurentiis». L’analisi sul futuro - di Redazione JuventusNews24 Conte Juve, Biasin sicuro sul futuro del tecnico salentino. E sulla situazione che sta vivendo il patron De Laurentiis… Le sue dichiarazioni.

#Biasin: «Liberare #Vlahovic è un conto, anche dovendo pagare delle buonuscite sanguinose. Altra cosa è rinforzare la concorrenza. Perché al netto del contratto 'sballato' del giocatore, questo resta, secondo me, un ottimo attaccante, capace ancora di fare Vai su X

Rinforzare la concorrenza per togliersi un peso? Potrebbe essere la scelta giusta risolvere il contratto a #Vlahovic e lasciarlo andare in una squadra come il Milan? #Biasin: «Liberarlo è un conto, anche dovendo pagare delle buonuscite sanguinose. Altr - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Juve, Biasin netto: «I bianconeri hanno un problema»; Biasin su Vlahovic: Liberarlo è un conto, altra cosa è rinforzare la concorrenza; Juve, Zazzaroni: 'Sono rimasto scioccato nel vedere Nico centravanti col Brugge'.

Biasin: "La Juve ha un problema di esuberi. Situazione Vlahovic non semplice" - Direttamente sulle pagine di "TMW", il collega Fabrizio Biasin si sofferma sui problemi in casa Juventus, alle prese con diversi esuberi in rosa: "La Juve – come tante tra le ... Lo riporta tuttojuve.com

Juve, il Milan insiste per Vlahovic: scoglio ingaggio. L’Arabia irrompe su Gonzalez - Allegri vorrebbe Vlahovic al Milan, ma l’ingaggio da 12 milioni è un ostacolo insormontabile a meno che non ci sia la buonuscita Juve. Riporta msn.com