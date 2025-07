Rimini ritrovato cadavere di un 59enne in mare a pochi metri da spiaggia | orrore fra bagnanti vittima identificata probabile malore improvviso

La tragica scoperta è avvenuta alle 5.40 della mattina all'altezza del bagno 95. Il pm non ha predisposto autopsia, dando per scontato la pista del "malore improvviso". Non è stata diffusa l'identità della vittima Macabro ritrovamento questa mattina sulla spiaggia di Rimini, nella zona sud di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rimini, ritrovato cadavere di un 59enne in mare a pochi metri da spiaggia: orrore fra bagnanti, vittima identificata, probabile "malore improvviso"

In questa notizia si parla di: rimini - spiaggia - vittima - malore

