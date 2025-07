Sei una ragazzina padre picchia e insulta il figlio | denunciato per abusi di mezzi di correzione

Un 46enne di Perugia è finito sotto inchiesta con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, l’uomo avrebbe insultato pesantemente e picchiato il figlio di appena 9 anni in piĂą occasioni. Sarebbe arrivato perfino a schiacciare la testa del bambino a terra con un piede. Il piccolo, vittima delle violenze del padre, è finito anche al pronto soccorso con una prognosi di dieci giorni. Il bimbo sarebbe stato denigrato anche durante momenti di gioco. Ad esempio, per aver calciato male un pallone, si sarebbe sentito chiamare “ragazzina” dal padre. I fatti contestati si sono verificati nel 2024 e nel capo di imputazione a carico dell’uomo, si legge che il genitore avrebbe colpito il bambino con “ schiaffi al viso”, facendolo anche “cadere a terra mettendosi sopra di lui continuando a schiaffeggiarlo” e arrivando a insultarlo solo perchĂ© il piccolo non aveva rispettato gli orari imposti dal padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sei una ragazzina”, padre picchia e insulta il figlio: denunciato per abusi di mezzi di correzione

In questa notizia si parla di: padre - figlio - mezzi - correzione

Padre e figlio: quel feroce litigio finisce nel sangue. Grave il killer di Gucci - Santa Maria a Monte (Pisa), 23 aprile 2025 – Il sicario che nel 1995 uccise Maurizio Gucci ieri mattina ha tentato di uccidere il figlio sparandogli due colpi al volto con una pistola di piccolo calibro.

Auto si ribalta nella pioggia, paura per padre e figlio di Campodolcino - Tanta paura, ma per fortuna conseguenze non gravi, per un uomo di 42 anni e il figlio di 10, residenti a Campodolcino, rimasti coinvolti in un violento incidente stradale avvenuto domenica sera lungo la Statale 36, in direzione nord, all’altezza dell’uscita di Piona, nel territorio di Colico.

Padre spara e uccide il figlio, oggi l’interrogatorio di garanzia: Natale La Verde non risponde al gip - Si è svolto l'interrogatorio di garanzia per Natale La Verde, l'imprenditore di 62 anni che, a San Gregorio di Catania, ha ucciso il figlio Carlo, di 23 anni.

“Sei una ragazzina”, padre picchia e insulta il figlio: denunciato per abusi di mezzi di…; Botte e insulti al figlioletto, padre in tribunale; Picchia il figlio di nove anni e lo tiene senza cena, papà condannato.

Padre picchia e insulta figlio che gioca male a calcio: «Sei una ragazzina». Denunciato per abuso dei mezzi di correzione - Sarebbe arrivato addirittura a schiacciare la testa del figlio a terra con un piede, insultandolo pesantemente e colpendolo in più occasioni. ilmessaggero.it scrive

Botte e insulti al figlioletto, padre in tribunale - Si sarebbe lasciato prendere la mano, oltrepassando il confine della rigidità educativa, finendo nell’abuso dei mezzi di correzione. Come scrive msn.com