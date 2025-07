Montecatini Terme, 16 luglio 2025 – Il colpo da novanta è servito. Si chiude con il botto il mercato della Fabo Montecatini: in maglia Herons arriva Lukas Aukstikalnis, ala lituana classe 1995, Mvp dell'ultima stagione in Serie B Nazionale con la maglia della Pallacanestro Roseto con cui ha firmato la promozione in A2. Il nativo di Panevezys ha scelto la Fabo, scartando le proposte di Virtus Roma e Assigeco Piacenza. Con l'arrivo di Aukstikalnis gli Herons rilanciano le ambizioni di promozione in Serie A2, sfuggita di mano un mese fa nello spareggio contro Mestre e due anni or sono ai playoff contro Avellino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket, Aukstikalnis agli Herons. La Fabo rilancia al massimo le ambizioni di A2