Il figlio muore dopo un inseguimento dei carabinieri il padre trovato morto nella sua abitazione di Oderzo

E' stato trovato oggi privo di vita nella sua abitazione di Oderzo (Treviso) il patrigno del ragazzo di 23 anni che, due notti fa, è morto in un incidente stradale mentre stava scappando da un posto di blocco dei carabinieri. L'uomo, 43 anni, di Pordenone, sarebbe deceduto per un gesto autolesionistico. Secondo quanto si è appreso, i rapporti tra l'uomo e il giovane si sarebbero deteriorati.

