Avellino un milione di euro per riqualificare le strade attorno al Campo Polivalente San Pio da Pietrelcina

Il Comune di Avellino investe sulla viabilitĂ . Un milione di euro per riqualificare e rifunzionalizzare le strade attorno al nuovo Campo Polivalente “San Pio da Pietrelcina”. Grazie ai fondi FSC, l’Amministrazione Nargi punta a migliorare accessibilitĂ e la sicurezza di un’area strategica per il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Finanziato il primo lotto della SS 400 Ofantina: in arrivo 2 milioni per la riqualificazione; Buonopane annuncia un piano per le strade di Avellino e dell’Irpinia da 14,4 milioni di euro; Progetti Prius, 360 milioni a 23 Comuni della Campania. Per Avellino 14 mln.

Servizi sociali: sbloccati altri 2,2 milioni di euro per anziani, disabili e minori - Il Cda dell’Azienda speciale consortile, presieduto dal Sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha approvato questa mattina il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024 del Consorzio e lo s ... msn.com scrive

Il ministro Valditara ad Avellino: «Nelle scuole investiti milioni di euro - Gli investimenti già messi in campo nell'Avellinese per implementare le strutture scolastiche, mai stati così ingenti. Da ilmattino.it