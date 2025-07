Vas il fenomeno social diventato un film con Eduardo Scarpetta | il racconto del dolore degli hikikomori

VAS, il progetto volto a raccontare una tematica delicata e dolorosa come quella degli hikikomori, ancora poco conosciuta in Italia, è diventato un film. Si tratta di un racconto, diretto da Gianmaria Fiorillo, con Eduardo Scarpetta tra i protagonisti, che vuole gettare luce sul dolore che si nasconde dietro a un fenomeno in preoccupante crescita come l'isolamento volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it