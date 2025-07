Roma, 16 lug. (askanews) - "Il tema della semplificazione non è più rinviabile. Il vero problema è che chi si occupa di fare norme come l'Unione non conosce bene i territori su cui queste leggi andranno applicate. Questo porta a un eccesso di burocrazia e procedure complicate, poco utili e lontane dalla realtà locale. È bene che l'Ue inizi a lavorare sui temi importanti per ogni comunità locale, invece di produrre regole farraginose e dannose per il sistema del nostro Paese, con il solo rischio di complicare la vita dei nostri cittadini alle prese con regole troppo dettagliate e difficili da comprendere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bof (Lega): Dall'Europa troppa burocrazia