. Un nome che nasce dal rumore dei campi. Il nome Trattoriamo non è stato scelto a tavolino. È nato nel silenzio rotto solo dal passaggio lento dei trattori, là dove la campagna respira davvero. È una parola che sa di fatica, di terra umida sotto le scarpe, di mani sporche e schiene curve. Ma è anche una parola che si apre, che accoglie, che cuoce e serve. Unisce il trattore alla trattoria, il campo alla tavola, l'origine alla destinazione. In ogni gesto del contadino, che scava la terra o la smuove col trattore, c'è la stessa intenzione di chi, in cucina, mescola un sugo lento o impasta a mani nude.

© Bollicinevip.com - Là dove la terra racconta: la cucina viva di Trattoriamo