Regionali in Toscana Conte | Serve un vero rinnovamento non è una questione di nomi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il leader del M5S chiarisce la posizione del Movimento sulle alleanze. “Non ci interessano poltrone o incarichi, ma contenuti e rinnovamento politico”. Con queste parole Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha delineato la linea del M5S in merito alle prossime elezioni regionali, parlando a margine di un evento del Movimento alla Camera. La posizione del Movimento sul quinquennio Giani. Conte ha ricordato che il M5S ha fatto opposizione all’attuale governo regionale della Toscana guidato da Eugenio Giani e ha ribadito come, per valutare una possibile alleanza, sia fondamentale ricevere segnali concreti di discontinuitĂ . 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Regionali in Toscana, Conte: “Serve un vero rinnovamento, non è una questione di nomi”

In questa notizia si parla di: rinnovamento - regionali - toscana - conte

Regionali Toscana, Conte: “M5s contrario a Giani? Non è questione di poltrone, servono forti segnali di rinnovamento” - “Il M5s viene da un’opposizione al quinquennio di Eugenio Giani in Toscana e abbiamo chiesto dei forti segnali di rinnovamento.

Regionali, Conte: "Giani? Arrivino segnali di rinnovamento, non è questione di nomi" - “Quando valutiamo le coalizioni sui territori non poniamo mai questioni di poltrone, di posizioni nostre”.

#Regionali in #Toscana, #Conte: "Poniamo questioni politiche serie, veniamo da un'opposizione al quinquennio di #Giani adesso valuteremo sei i segnali di miglioramenti sono arrivati. Chiediamo un rinnovamento, è una decisione che prenderà il territorio" Vai su X

Grave incidente avvenuto in galleria di base sulla A1 Direttissima, direzione nord. Intervento del sistema regionale di emergenza sanitaria e Vigili del Fuoco per liberare 5 persone da un’auto. Attivati i nostri elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 1 e Pe - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Toscana, Conte: “M5s contrario a Giani? Non è questione di poltrone, servono forti segnali…; Regionali Toscana, Conte: Giani? Questione non è il candidato, noi chiediamo rinnovamento; Regionali Toscana, Conte: “Giani? Questione non è il candidato, noi chiediamo rinnovamento”.

Regionali Toscana, Conte: “M5s contrario a Giani? Non è questione di poltrone, servono forti segnali di rinnovamento” - L'ex premier spiega lo scetticismo del M5S al bis di Giani: "Non è questione di poltrone ma di rinnovamento politico" ... ilfattoquotidiano.it scrive

Regionali Toscana, Conte: "Giani? Questione non è il candidato, noi chiediamo rinnovamento" - (Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 Noi non poniamo mai questioni di poltrone ma questioni politiche serie. Da quotidiano.net