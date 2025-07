Morta la bimba di 4 anni coinvolta nell'incidente in A1 resta in gravi condizioni la madre

La piccola è deceduta oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo lo schianto costato la vita a nonni e zia sull'autostrada A1 ieri a Barberino del Mugello, nel tratto tra Firenzuola e Badia. Resta ricoverata in ospedale invece la madre le cui condizioni sono giudicate gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: condizioni - resta - madre - morta

Incidente sull'A7: la motociclista vittima resta in gravi condizioni, sedata e intubata - Si trova sempre ricoverata in rianimazione al San Martino, stabile nella sua gravità , la motociclista di 39 anni vittima di un incidente sull'autostrada A7 nella giornata di ieri, lunedì 12 maggio.

Drammatico incendio in un appartamento: una donna di 58 anni si rifugia sul balcone ma resta ustionata. Soccorsa, è ricoverata in ospedale in condizioni serie. L’episodio a Casal de’ Pazzi - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico incendio ha colpito ieri mattina un appartamento a Casal de’ Pazzi, nel quadrante nord-est di Roma.

Grave infortunio sul lavoro: un operaio di 53 anni resta schiacciato da un mezzo meccanico. Le sue condizioni sono purtroppo serie. L’incidente in una cava nella zona di Morolo - Un altro grave infortunio sul lavoro quello accaduto in provincia di Frosinone questa mattina, quando un operaio 53enne è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in una cava situata lungo la via Morolense, nel territorio di Morolo.

BARELETTA, SPARI CONTRO LA CASA DELLA MADRE: FERMATO IL 30ENNE COINVOLTO NELLA SPARATORIA AL BRACCIO DI LEVANTE – CARABINIERE UCCISO A FRANCAVILLA: RESTA... - facebook.com Vai su Facebook

Morta la bimba di 4 anni coinvolta nell’incidente in A1, resta in gravi condizioni la madre; La tragedia di Santa Lucia, la mamma della piccola Elisa resta in prognosi riservata: dovrà essere operata per le fratture; Neonati trovati morti nel giardino di casa, la madre resta ai domiciliari.

Morta la bimba di 4 anni coinvolta nell’incidente in A1, resta in gravi condizioni la madre - La piccola è deceduta oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo lo schianto costato la vita ... Secondo fanpage.it

Ricoverata per ischemia, resta sulla barella del pronto soccorso per 48 ore. Muore 15 giorni dopo - Il professionista ha presentato denuncia e la procura di Avezzano ha aperto un fascicolo con l'accusa ... Segnala msn.com