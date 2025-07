Calciomercato Inter Zazzaroni a sorpresa | È lui il primo obiettivo

. L’annuncio di mercato del direttore del Corriere dello Sport Ademola Lookman sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri di Cristian Chivu per rinforzare l’attacco della sua Inter. L’eroe dell’Europa League di due anni fa, capace di trascinare l’Atalanta a uno storico trionfo con una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Zazzaroni a sorpresa: «È lui il primo obiettivo»

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - zazzaroni - sorpresa

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato, Derby infuocato a Milano: Inter e Milan piombano su Mateta - Jean-Philippe Mateta, bomber del Crystal Palace protagonista di una ottima stagione, è diventato un obiettivo concreto per Milan e Inter

Cosa ne pensate? https://bmbr.cc/k3w4gav #Lazio #Sarri #NunoTavares #calciomercato - facebook.com Vai su Facebook

Zazzaroni chiarisce: “Regalo Nicolussi? Mi spiace se l’ho ferito, mai detto apposta. Ai tifosi social…”; Zazzaroni: “Rigore Venezia-Juve molto strano, sembrava regalo”. Biasin insorge: scatta la lite; Sorpresa calciomercato Napoli: quanti minuti hanno giocato i nuovi acquisti.

Zazzaroni sicuro: "È la prima scelta dell'Inter, ma ballano 10 milioni". Piace anche al Napoli - Giornalista pubblicista iscritto all'ODG Campania, ha giocato a calcio a livello agonistico ed è tifosissimo ... Come scrive msn.com

Zazzaroni: “Lookman prima scelta per l’Inter. Ecco la distanza economica tra i due club…” - In data odierna Il Corriere dello Sport ha lanciato la notizia dell’interessamento dell’ Inter per Ademola Lookman. Riporta calcioatalanta.it