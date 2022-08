Sacrifici e polemiche | il Pd partorisce le liste

(Di lunedì 15 agosto 2022) Lungo travaglio e continui rinvii, fino a notte fonda quando la Direzione approva con 3 contrari e 5 astenuti, Base riformista non partecipa al voto. Letta rivendica le scelte: "Mi è pesato, ma io non ho fatto tutto da solo". Quattro under35 capolista, parità di genere, ma anche critiche per alcuni esclusi di peso: i casi Ceccanti e Cirinnà

Stash papà bis/ Nata la figlia, il nome "Imagine Fiordispino" scatenaSILVIA TOFFANIN: '... a cui questa era molto legata: " Mia mamma aveva fatto tantiper noi e il giorno della ......reso estremamente complicata la chiusura delle liste e nelle scorse ore non sono mancate... 'Ho chiesto personalmentead alcuni - dice il segretario Dem - mi e' pesato tantissimo. ...Cottarelli sarà capolista al Senato a Milano, il virologo Andrea Crisanti sarà capolista nella circoscrizione Europa ..."Ho un profondo peso sul cuore per i tanti no che ho dovuto dire" dice il Segretario dei Dem che correrà da capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Cottarelli sarà capolista al Senato a Milano, C ...