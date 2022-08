"Qui farà il botto": ecco dove il centrodestra asfalta Conte e Letta (Di lunedì 15 agosto 2022) Nel quartiere San Paolo di Bari, che conta 30mila abitanti, bisogna fare i conti con la paura di non arrivare a fine mese. Repubblica ha approfondito la situazione, toccandola con mano: la gente è spaesata, il reddito di cittadinanza da solo non è bastato a risolvere i problemi e così nel silenzio dell'opinione pubblica dove non arriva lo Stato c'è la mafia, in qualità di “agenzia di welfare”. Qui nel 2018 fu un trionfo del Movimento 5 Stelle: circa un elettore su due scelse di votare i grillini, in alcune sezioni si superò addirittura il 60%. Ovviamente il reddito di cittadinanza ebbe un ruolo decisivo in questo exploit elettorale: da qui sono partite circa 4mila delle oltre 12mila richieste presentate in tutta la città di Bari. Adesso, invece, tutti i voti dati al M5s si potrebbero spostare in massa verso Fratelli d'Italia: in Giorgia Meloni molti vedono una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Nel quartiere San Paolo di Bari, che conta 30mila abitanti, bisogna fare i conti con la paura di non arrivare a fine mese. Repubblica ha approfondito la situazione, toccandola con mano: la gente è spaesata, il reddito di cittadinanza da solo non è bastato a risolvere i problemi e così nel silenzio dell'opinione pubblicanon arriva lo Stato c'è la mafia, in qualità di “agenzia di welfare”. Qui nel 2018 fu un trionfo del Movimento 5 Stelle: circa un elettore su due scelse di votare i grillini, in alcune sezioni si superò addirittura il 60%. Ovviamente il reddito di cittadinanza ebbe un ruolo decisivo in questo exploit elettorale: da qui sono partite circa 4mila delle oltre 12mila richieste presentate in tutta la città di Bari. Adesso, invece, tutti i voti dati al M5s si potrebbero spostare in massa verso Fratelli d'Italia: in Giorgia Meloni molti vedono una ...

