Probabili formazioni Bologna-Verona | seconda giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Si torna in campo dopo la pausa estiva e finalmente ci sono i primi punti in palio nella nuova stagione. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, con le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match. Quale sarà il risultato finale della sfida? Scopriamolo insieme a partire dal 1?.– Mihajlovic vuole affidarsi ai soliti Arnautovic ed Orsolini in attacco, mentre in difesa spazio a Bonifazi, Medel e Lykogiannis con Soumaoro squalificato.– Spazio al 3-4-2-1 di Cioffi con Lasagna e Barak alle spalle dell’unica punta Henry. Faraoni e Lazovic pronti ...