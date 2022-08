"Per Francesco...": la rivelazione della D'Amico su Totti e Blasi, il retroscena (Di lunedì 15 agosto 2022) Ilaria D'Amico interviene sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In un'intervista a F, la conduttrice parla dell'allontanamento tra l'ex capitano della Roma e la moglie, la conduttrice dell'Isola dei Famosi. "La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio", spiega la D'Amico. Poi la stessa D'Amico ha anche voluto parlare del rapporto che lega il suo compagno, Gigi Buffon con il "pupone", insieme hanno vinto anche il Mondiale nella magica notte di Berlino 2006: "Totti è una persona a cui Gigi vuole molto bene – ha sottolineato Ilaria D'Amico -. Non si vedono quasi mai ma erano insieme ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Ilaria D'interviene sulla separazione trae Ilary. In un'intervista a F, la conduttrice parla dell'allontanamento tra l'ex capitanoRoma e la moglie, la conduttrice dell'Isola dei Famosi. "La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per, Ilary fosse un grande punto di equilibrio", spiega la D'. Poi la stessa D'ha anche voluto parlare del rapporto che lega il suo compagno, Gigi Buffon con il "pupone", insieme hanno vinto anche il Mondiale nella magica notte di Berlino 2006: "è una persona a cui Gigi vuole molto bene – ha sottolineato Ilaria D'-. Non si vedono quasi mai ma erano insieme ...

