Nuoto, Simona Quadarella: "Bello vincere a Roma. Ero stanca, difficile fare il tempo da sola"

Simona Quadarella si è laureata Campionessa d'Europa sui 1500 metri stile libero. L'azzurra ha firmato una splendida doppietta al Foro Italico di Roma, dopo che all'inizio della kermesse aveva trionfato sugli 800. La capitolina ha ribadito ancora una volta di essere la padrona assoluta a livello continentale, visto che si è imposta per la terza volta su questa distanza. La nostra portacolori è salita sul gradino più alto del podio per l'ottava volta agli Europei, un numero mai riuscito in passato a un'italiana. Il palmares diventa sempre più ricco dopo i bronzi sugli 800 tra Olimpiadi e Mondiali nell'ultimo anno. DOMINA URBIS! Simona Quadarella sbrana i 1500 sl e firma l'ottavo oro europeo! Bronzo Caramignoli! Simona Quadarella ha espresso la propria soddisfazione ai ...

