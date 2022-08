Nuoto | Martina Carraro | “Ho dato tutto Non è arrivato l’oro ma sono felice”

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022)non delude agli Europei 2022 di. Al Foro Italico di Roma l’azzurra classe 1993 ha vinto una magnifica medaglia d’argento con un buonissimo 2:23.64 e ha conquistato il primo metallo pregiato di sempre per l’Italia in questa gara in un Campionato Europeo.è aninvece alla svizzera Lisa Mamie (2:23.27). “Ho– ha affermatosubito dopo la gara ai microfoni di Rai 2 -. Purtroppo non è bastato per, nonostante io ci abbia creduto dopo ieri (l’italiana aveva chiuso le semifinali con il miglior tempo in assoluto, ndr). Comunque quella corsia 4 ha pesato abbastanza sulla mia schiena“. La nativa di Genova ha poi continuato dichiarando: “migliorata rispetto a ieri in una ...