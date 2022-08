Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini vince il suo terzo oro agli Europei di nuoto di Roma. Questa volta arriva nel solo libero sincro.… - TV7Benevento : **Nuoto: Europei, Martina Carraro argento nei 200 rana** - - RaiNews : Martina Carraro è medaglia d'argento nei 200 rana. E' la prima volta che un'italiana sale sul podio europeo di ques… -

A Romadi2022, il medagliere in diretta Oggi Giorgia e Lucrezia si sono ripetuti n ell'esercizio tecnico , dopo l'oro già vinto nel libero due giorni fa: 89.3669per loro, persino un po'... Europei nuoto 2022, il programma del 15 agosto e gli italiani in gara È medaglia d'argento Martina Carraro nei 200 metri rana femminili in occasione dei Campionati Europei di Nuoto a Roma. La genovese si piazza al secondo posto nella finale che viene vinta dalla s vizze ...Nella squadra azzurra agli Europei di nuoto che ha vinto lo storico oro nei tuffi anche un atleta rumeno naturalizzato italiano ...