MotoGP, Poncharal: "Dovizioso ha dei valori forti, non è una Superstar" (Di lunedì 15 agosto 2022) Una delle notizie dell'estate in MotoGP è l'addio, anticipato al GP di San Marino, di Andrea Dovizioso al mondo delle corse. Il forlivese lascerà il Motomondiale dopo una stagione da dimenticare in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 15 agosto 2022) Una delle notizie dell'estate inè l'addio, anticipato al GP di San Marino, di Andreaal mondo delle corse. Il forlivese lascerà il Motomondiale dopo una stagione da dimenticare in ...

