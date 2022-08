(Di lunedì 15 agosto 2022) Giuseppe Conte, leader del M5SROMA – “Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che in questa legislatura ha realizzato l’80% degli impegni presi nel 2018 con gli elettori. Grazie alle nostre riforme, rivoluzionarie e concrete, il Paese ha retto nel momento più duro dalla pandemia ed è potuto ripartire, facendo segnare una crescita record del Pil nel 2021. Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interessi dei cittadini”. Lo scrive il Movimento 5 Stelle nell’introduzione al, pubblicato sul sito ufficiale. “Con ilcon cui ci presentiamo alle elezioni del prossimo 25 settembre intendiamo proseguire su questa strada e portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. A, matrimoni di comodo ...

Lopinionista : M5S lancia il programma elettorale: “Serietà, no finte alleanze” - News24Italy : #'Dalla parte giusta', Conte lancia la campagna M5S - Video - novasocialnews : 'Dalla parte giusta', Conte lancia la campagna M5S - Video - BinaryOptionEU : RT ''Dalla parte giusta', #Conte lancia la campagna #M5S - Video. - Adnkronos : 'Dalla parte giusta', #Conte lancia la campagna #M5S - Video. -

Leggi anche Elezioni 2022, da Rdc a '2 mandati per tutti': ecco programma"Dalla parte giusta", Contela campagna- Video Elezioni 2022, parlamentarieil 16 agosto dalle 10 alle 22 ...Un Paese che sia più equo e inclusivo, dove tutti vedano rispettati i propri diritti e nessuno resti indietro", conclude il. " foto Agenziafotogramma.it " .A finte alleanze, matrimoni di comodo e balletti abbiamo preferito la serietà – sottolinea il M5S – Per questo ci troverete schierati da un’altra parte: LA PARTE GIUSTA. La parte delle lavoratrici e ...Toccherà all'ex ministro (insieme a Conte e ai probiviri Toninelli e Floridia) a dedicere il posto in lista del marito ...