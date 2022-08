Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore rompe il silenzio sul flirt con Giulio Fratini (Di lunedì 15 agosto 2022) Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, e proprio per questo i suoi fan non possono che seguire con un certo interesse la sua vita sentimentale. Da qualche settimana infatti la showgirl è tornata al centro del gossip per la sua (presunta) relazione con Giulio Fratini, noto per la sua precedente storia con Roberta Morise. Adesso a parlare è Flavio Briatore, da tempo molto presente nella vita della sua ex. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: parla Flavio Briatore Da settimane si rincorrono le voci di un presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 agosto 2022)è uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, e proprio per questo i suoi fan non possono che seguire con un certo interesse la sua vita sentimentale. Da qualche settimana infatti la showgirl è tornata al centro del gossip per la sua (presunta) relazione con, noto per la sua precedente storia con Roberta Morise. Adesso a parlare è, da tempo molto presente nella vita della sua ex.: parlaDa settimane si rincorrono le voci di un presuntotra. ...

