Elezioni, il video-messaggio di Giuseppe Conte: "Scegliere di votare il Movimento 5 Stelle significa stare dalla parte giusta" (Di lunedì 15 agosto 2022) "Questo è un momento cruciale, bisogna Scegliere da che parte stare. Il 25 settembre è un momento di grande partecipazione democratica e votare per il Movimento 5 Stelle. Potete Scegliere di stare dalla parte giusta", ecco il video con cui Giuseppe Conte presenta lo slogan della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

