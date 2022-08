Droga, due pusher in manette nel Napoletano: i nomi (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna (Napoli) hanno arrestato per detenzione di Droga a fini di spaccio Salvatore Zerlenga e Luigi Parrella, 31 e 43 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due erano in Via Borsellino e durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 66 dosi di cocaina, 84 di crack e 492 euro in contante ritenuto provento illecito dell’attività. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna (Napoli) hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio Salvatore Zerlenga e Luigi Parrella, 31 e 43 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due erano in Via Borsellino e durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 66 dosi di cocaina, 84 di crack e 492 euro in contante ritenuto provento illecito dell’attività. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Droga, due #Pusher in manette nel #Napoletano: i nomi ** - putalittlelumos : appena comprato gli altri due libri della trilogia di a good girl’s guide to murder perché è una droga, il primo l’… - gattopardopievi : Ok, quelli dell'ombrellone vicino hanno iniziato a litigare (non quelli della droga). Fortunatamente tra due ore sa… - puntomagazine : Controlli anti droga a Brusciano da parte dei Carabinieri di Castello di Cisterna, in manette due pusher - #news… - infotemporeale : Terracina / Spaccio di droga, due giovani arrestati -