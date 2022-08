Dazn, ultimatum della Lega: 'Diteci come risolverete i problemi' (Di lunedì 15 agosto 2022) Clienti arrabbiatissimi e polemiche sui social . Non tutti, nonostante la sottoscrizione dell'abbonamento a Dazn , hanno potuto vedere le partite nel primo weekend di Serie A. Sono stati infatti ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 agosto 2022) Clienti arrabbiatissimi e polemiche sui social . Non tutti, nonostante la sottoscrizione dell'abbonamento a, hanno potuto vedere le partite nel primo weekend di Serie A. Sono stati infatti ...

ilrere : RT @persifal78: L'ultimatum della @SerieA a #DAZN: 'Entro le ore 16 di oggi diteci come risolverete i problemi'. C'è l'ipotesi di obbliga… - THE_DOCTOR_89 : @pc_947 Giusto,ma se la lega ha dato l'ultimatum delle 16 avranno un piano di riserva,perchè se Dazn non da certezz… - teo_acm : RT @persifal78: L'ultimatum della @SerieA a #DAZN: 'Entro le ore 16 di oggi diteci come risolverete i problemi'. C'è l'ipotesi di obbliga… - Fede__Mere : RT @persifal78: L'ultimatum della @SerieA a #DAZN: 'Entro le ore 16 di oggi diteci come risolverete i problemi'. C'è l'ipotesi di obbliga… - infoitinterno : Verona-Napoli in tv, ultimatum della Lega a DAZN: 'Entro le ore 16 dovete risolvere il problema' -