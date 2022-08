Calciomercato Milan, Douglas Luiz vicino al rinnovo con l’Aston Villa (Di lunedì 15 agosto 2022) Douglas Luiz, tra i potenziali obiettivi di Calciomercato del Milan per il centrocampo, è invece vicino al rinnovo di contratto con l'Aston Villa Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 agosto 2022), tra i potenziali obiettivi didelper il centrocampo, è invecealdi contratto con l'Aston

lucabianchin7 : Tommaso #Mancini ha scelto la #Juve (e lo ha fatto sapere al #Milan). L'attaccante del 2004 è vicino a diventare bi… - Gazzetta_it : Gigio, Calha e Kessie: la “maledizione” dei parametri zero rossoneri - lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - sportli26181512 : Milan, dall'Inghilterra: nuovi contatti col Chelsea per Ziyech: Secondo Sky Sports UK, ci sono stati nuovi contatti… - STnews365 : Milan, per sostituire Kessie si pensa a un ex Udinese. Maldini e Massara stanno valutando diversi profili per irrob… -