Bonucci | «Bremer ha voglia di imparare»

(Di lunedì 15 agosto 2022) Le parole del capitano della Juve in vista della partita contro il Sassuolo: «Con Gleison ci stiamo conoscendo allenamento dopo allenamento» Leonardoha parlato ai microfoni di DAZN in vista del calcio di inizio della partita tra la Juve e il Sassuolo. Di seguito le sue parole.– «Con Gleison ci stiamo conoscendo allenamento dopo allenamento. Ha grande personalità edi, ci troveremo a meraviglia». DI MARIA – «Nella sua esperienza e nel suo talento è un fuoriclasse. Dovrà fare quello che sa fare per portarci alla vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.