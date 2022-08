Acerbi, tante offerte di mercato. Priorità l’Inter (Di lunedì 15 agosto 2022) Acerbi è ricercato da molte squadre di Serie A, ma l’opzione Inter non è ancora definitivamente tramontata. La situazione Come riportato stamane da Sport Mediaset, Acerbi è alla ricerca di una squadra. Nonostante molte di Serie A si sono nettamente fatte avanti, dall’altra lui spera in una chiamata da parte dell’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022)è ricercato da molte squadre di Serie A, ma l’opzione Inter non è ancora definitivamente tramontata. La situazione Come riportato stamane da Sport Mediaset,è alla ricerca di una squadra. Nonosmolte di Serie A si sono nettamente fatte avanti, dall’altra lui spera in una chiamata da parte del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

