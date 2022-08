Un bimbo di Martina Franca | primo caso in Italia di una grave malattia | due trapianti di fegato Serve aiuto In cura nel centro trapianti di Palermo

(Di domenica 14 agosto 2022) Colestasi progressiva di tipo 1. La peggiore, specifica il padre del bambino diche ne è affetto da dieci anni, cioè dal terzo mese di vita. È ilin, aggiunge il papà.genetica (portatori sani in famiglia) rarissima quanto gravissima. Il bambino è stato sottoposto a trapianto didue volte. La prima, quando aveva due anni, con il padre donatore. L’esito non fu quello sperato e due anni dopo fu effettuato il secondo trapianto con esiti migliori ma lanon regredisce, nulla con le conoscenze attuali è risolutivo. Si può andare avanti con le terapie e con gli esami, continui e molto condizionanti. Si fa la spola, frequentemente, trae ...

Nostro Figlio

