Stash papà bis: il nome della bimba in onore di John Lennon (Di domenica 14 agosto 2022) Stash papà bis: Giulia Belmonte ha messo al mondo un’altra bimba. Dopo la piccola Grace, per la coppia si tratta della seconda bambina il cui nome s’ispira alla più grande passione di Stash Fiordispino dei The Kolors: la musica. A comunicarlo ai fan è stato lo stesso artista attraverso un post sui social nella mattina di oggi, domenica 14 agosto. Nello stesso messaggio, il cantante svela il nome che i due hanno scelto per la bambina: Imagine. “È nata Imagine Fiordispino.Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”, scrive Stash sui social. Imagine, questo il nome che Stash e Giulia Belmonte hanno deciso di consegnare alla loro secondogenita, un nome di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 agosto 2022)bis: Giulia Belmonte ha messo al mondo un’altra. Dopo la piccola Grace, per la coppia si trattaseconda bambina il cuis’ispira alla più grande passione diFiordispino dei The Kolors: la musica. A comunicarlo ai fan è stato lo stesso artista attraverso un post sui social nella mattina di oggi, domenica 14 agosto. Nello stesso messaggio, il cantante svela ilche i due hanno scelto per la bambina: Imagine. “È nata Imagine Fiordispino.Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”, scrivesui social. Imagine, questo ilchee Giulia Belmonte hanno deciso di consegnare alla loro secondogenita, undi ...

