(Di domenica 14 agosto 2022) I ragazzi bianchi entrano, quello direstadalsenza motivazioni. È successo a Ravenna , in occasione deldel rapper, organizzato al'Marina Bay.' A ...

I ragazzi bianchi entrano, quello diresta fuori dal locale senza motivazioni. È successo a Ravenna , in occasione del concerto del rapper Capo Plaza , organizzato al locale 'Marina Bay.' A denunciare il fatto è l'associazione Sedicenne di colore lasciato fuori al concerto di Capo Plaza. La denuncia sui social: «Locale razzista» I ragazzi bianchi entrano, quello di colore resta fuori dal locale senza motivazioni. È successo a Ravenna, in occasione del concerto del rapper Capo Plaza, organizzato al locale