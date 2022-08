Samp-Atalanta: non è stata una bella partita, ma i primi tre punti valgono molto (Di domenica 14 agosto 2022) Non è stata per nulla una bella partita: tanti falli, gioco frammentato e moltissimi passaggi sbagliati soprattutto da parte dei nerazzurri. Che il mercato tutt’ora in corso non abbia soddisfatto mister Gasperini lo si capisce quando nell’undici iniziale il solo Okoli non faceva parte dell’organico della scorsa stagione. E onestamente alcuni ritocchi andrebbero operati, soprattutto su quelle fasce che tanto servono al gioco del mister di Grugliasco. Il risultato finale premia gli atalantini più di quello che si è visto sul terreno di gioco, dove la Samp ha meglio giocato soprattutto nella ripresa, mentre la Dea ha operato di rimessa sfruttando la vena di un Duvan Zapata in ottime condizioni. La formazione ligure ha sfiorato il pareggio in più occasioni, con la difesa atalantina salvata dai legni della porta più che da ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 agosto 2022) Non èper nulla una: tanti falli, gioco frammentato e moltissimi passaggi sbagliati soprattutto da parte dei nerazzurri. Che il mercato tutt’ora in corso non abbia soddisfatto mister Gasperini lo si capisce quando nell’undici iniziale il solo Okoli non faceva parte dell’organico della scorsa stagione. E onestamente alcuni ritocchi andrebbero operati, soprattutto su quelle fasce che tanto servono al gioco del mister di Grugliasco. Il risultato finale premia gli atalantini più di quello che si è visto sul terreno di gioco, dove laha meglio giocato soprattutto nella ripresa, mentre la Dea ha operato di rimessa sfruttando la vena di un Duvan Zapata in ottime condizioni. La formazione ligure ha sfiorato il pareggio in più occasioni, con la difesa atalantina salvata dai legni della porta più che da ...

