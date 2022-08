Roma, Mourinho: «Mi è piaciuto tutto. Zaniolo e Dybala straordinari» (Di domenica 14 agosto 2022) Josè Mourinho ha parlato in conferenza dopo la vittoria della sua Roma contro la Salernitana: le dichiarazioni Josè Mourinho ha parlato in conferenza dopo Salernitana-Roma. LE PAROLE – «Mi è piaciuto tutto, anche vedere una squadra che non ha fatto i gol che doveva fare ma ha avuto la maturità di riuscire a gestire il risultato. Di solito in questo tipo di partita finisce male o in sofferenza, oggi invece non è stato così. La gente che è entrata nel periodo di stanchezza di Zaniolo, Abraham e Dybala non era gente per uccidere la partita, ma per gestirla piuttosto. Matic e Wijnaldum hanno aiutato a chiudere la gara in modo tranquillo. La Salernitana è diversa da quello dello scorso anno, ha molto più talento in rosa. Tra due o tre settimane, con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Josèha parlato in conferenza dopo la vittoria della suacontro la Salernitana: le dichiarazioni Josèha parlato in conferenza dopo Salernitana-. LE PAROLE – «Mi è, anche vedere una squadra che non ha fatto i gol che doveva fare ma ha avuto la maturità di riuscire a gestire il risultato. Di solito in questo tipo di partita finisce male o in sofferenza, oggi invece non è stato così. La gente che è entrata nel periodo di stanchezza di, Abraham enon era gente per uccidere la partita, ma per gestirla piuttosto. Matic e Wijnaldum hanno aiutato a chiudere la gara in modo tranquillo. La Salernitana è diversa da quello dello scorso anno, ha molto più talento in rosa. Tra due o tre settimane, con ...

