Rapagnetta fa centro pieno a Kranj junior

(Di domenica 14 agosto 2022) Finali amare per Pace, costretta al ritiro dopo il primo set contro l’ucraina Kotliar a Bytom, e per Turini, sconfitta dalla favoritissima bulgara Ivanova a Mauthausen

News Rimini

