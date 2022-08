Parlamentarie, Conte corre per la Camera nel Lazio: il M5s pubblica i nomi dei candidati (Di domenica 14 agosto 2022) È stata pubblicata sul sito del Movimento 5 stelle la lista dei candidati alle Parlamentarie che si svolgeranno il 16 agosto. Il presidente Giuseppe Conte è candidato per la Camera nel collegio Lazio 1. Tra i nomi che si presentano nello stesso collegio anche il notaio dei 5 stelle Alfonso Colucci. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) È statata sul sito del Movimento 5 stelle la lista deialleche si svolgeranno il 16 agosto. Il presidente Giuseppeè candidato per lanel collegio1. Tra iche si presentano nello stesso collegio anche il notaio dei 5 stelle Alfonso Colucci. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

