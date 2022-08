Nottingham Forest | in arrivo Maupay

AntoVitiello : Ripartita la trattativa tra il Nottingham Forest e #Bakayoko. Destinazione gradita al centrocampista francese. Poss… - lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - DiMarzio : . @Atalanta_BC, trovato l'accordo con il @NFFC per la cessione di #Freuler - ManuFilippone95 : RT @86_longo: #Milan, si riapre la pista Nottingham Forest per #Bakayoko @cmdotcom - Leonard74256242 : Ora è ufficiale, Remo Freuler è un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Il costo dell’operazione è di 9 mln più 3… -

Commenta per primo Si riapre la trattativa trae Milan per Tiemoue Bakayoko: secondo quanto appreso da Calciomercato.com , sono ripartiti i discorsi tra gli inglesi, neopromossi in Premier League e reduci dall'acquisto di Remo ...Commenta per primo Come riportato sui propri canali social, ilha ufficializzato l'arrivo di Cheikhou Kouyaté . L'ormai ex Crystal Palace ha firmato un contratto fino al 2024.