Manchester City-Bournemouth 4-0: punti chiave di discussione mentre gli Sky Blues superano Bournemouth (Di domenica 14 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Dopo aver aperto la stagione 2022/23 con un’esibizione di routine nella capitale, il Manchester City ha impressionato ancora una volta mentre sabato pomeriggio si è fatto strada verso il 4-0 contro il Bournemouth. I gol di ?lkay Gündo?an, Kevin De Bruyne, Phil Foden e Jefferson Lerma del Bournemouth hanno aiutato i campioni in carica a ottenere due vittorie consecutive. Sebbene Erling Haaland, arrivato in estate, sia rimasto deluso per non aver aggiunto al suo conteggio in Premier League qui, la squadra di Pep Guardiola non avrebbe potuto desiderare un inizio migliore. In una resa dei conti tra due squadre che dovrebbero battersi agli estremi opposti della classifica in questa stagione, abbiamo dato un’occhiata ai principali ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Dopo aver aperto la stagione 2022/23 con un’esibizione di routine nella capitale, ilha impressionato ancora una voltasabato pomeriggio si è fatto strada verso il 4-0 contro il. I gol di ?lkay Gündo?an, Kevin De Bruyne, Phil Foden e Jefferson Lerma delhanno aiutato i campioni in carica a ottenere due vittorie consecutive. Sebbene Erling Haaland, arrivato in estate, sia rimasto deluso per non aver aggiunto al suo conteggio in Premier League qui, la squadra di Pep Guardiola non avrebbe potuto desiderare un inizio migliore. In una resa dei conti tra due squadre che dovrebbero battersi agli estremi opposti della classifica in questa stagione, abbiamo dato un’occhiata ai principali ...

Ekremkonur : ?? Sergio Gomez ?? Manchester City ? #MCFC ??? #ManCity - gippu1 : Per segnare il suo primo gol in Premier League con la maglia del Manchester City in casa del West Ham #Haaland ci h… - the_t_f_c : Sergio Aguero MANCHESTER CITY 3-2 QUEENS PARK RANGERS 13 May 2012 (via @SkySportsPL) - superdany_ : RT @CR7Comps: Cristiano Ronaldo vs. Manchester City 2012/13. - MJuanpellati : @SC_ESPN Che, pero le avisaron que le ganaron a Newell's y no al Manchester City...???????? -