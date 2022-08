LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Silvia Zanardi argento nella corsa a punti! Fra poco Viviani nell’eliminazione (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 In corso l’intervista a Lotte Kopecky: fra poco arriveranno in pista gli atleti dell’eliminazione maschile. 19.59 Jack Carlin vince gara-1! Vigier prova a fare zig-zag e a salire sulla pista, ma non riesce a passare il britannico che resta davanti e chiude ogni spazio. 19.56 Helal con un filo di gas si aggiudica la prima manche. Ora Carlin e Vigier si sfidano per l’oro. 19.54 Finale per il bronzo della sprint maschile tra Helal e Turnbull. 19.52 Fra poco toccherà a Elia Viviani nell’eliminazione: il campione olimpico nell’omnium ha corso la prova in linea su strada oggi ed è chiamato ad un eroico doppio impegno. Davvero una prova da ironman per il veronese. 19.49 Una prestazione maiuscola di ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02 In corso l’intervista a Lotte Kopecky: fraarriveranno ingli atleti dell’eliminazione maschile. 19.59 Jack Carlin vince gara-1! Vigier prova a fare zig-zag e a salire sulla, ma non riesce a passare il britannico che resta davanti e chiude ogni spazio. 19.56 Helal con un filo di gas si aggiudica la prima manche. Ora Carlin e Vigier si sfidano per l’oro. 19.54 Finale per il bronzo della sprint maschile tra Helal e Turnbull. 19.52 Fratoccherà a Elia: il campione olimpico nell’omnium ha corso la prova in linea su strada oggi ed è chiamato ad un eroico doppio impegno. Davvero una prova da ironman per il veronese. 19.49 Una prestazione maiuscola di ...

