LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: medaglia d’argento per Gabriel Soares! Tocca ai doppi pesi leggeri con l’Italia protagonista (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:22 Si torna sulle sponde del bacino artificiale di Monaco di Baviera per la premiazione del PR2 doppio misto. Oro Ucraina, argento Francia, bronzo Polonia. 12:17 medaglia d’oro per una perfetta Gran Bretagna. Allen, Rakauskaite, Fuller, Stanhope e Kennedy (timoniere) tagliano il traguardo in 7:06.73. Argento Francia, bronzo Germania. Non riesce la rimonta all’equipaggio italiano, che chiude in 7:43.54. 12:15 500 metri al traguardo. Continua il dominio incontrastato della Gran Bretagna, che vola verso la medaglia d’oro del PR3 quattro con misto. Salda anche la seconda posizione della Francia, Germania che si avvia verso il bronzo. Italia quarta, che prova ora ad accelerare. 12:13 Passaggio a metà gara con Gran Bretagna nettamente al comando, secondo posto per ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:22 Si torna sulle sponde del bacino artificiale di Monaco di Baviera per la premiazione del PR2o misto. Oro Ucraina, argento Francia, bronzo Polonia. 12:17d’oro per una perfetta Gran Bretagna. Allen, Rakauskaite, Fuller, Stanhope e Kennedy (timoniere) tagliano il traguardo in 7:06.73. Argento Francia, bronzo Germania. Non riesce la rimonta all’equipaggio italiano, che chiude in 7:43.54. 12:15 500 metri al traguardo. Continua il dominio incontrastato della Gran Bretagna, che vola verso lad’oro del PR3 quattro con misto. Salda anche la seconda posizione della Francia, Germania che si avvia verso il bronzo. Italia quarta, che prova ora ad accelerare. 12:13 Passaggio a metà gara con Gran Bretagna nettamente al comando, secondo posto per ...

