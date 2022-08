L’Italia del Sorpasso compie 60 anni

Leggi su formiche

(Di domenica 14 agosto 2022) Appena l’uomo cominciò a raccontare gli piacque narrare dei suoi viaggi o spostamenti, per scelta soggettiva, per suggerimento divino, per motivi sociali. Nella Bibbia Abramo deve mettersi in viaggio su indicazioni di Jahvè. Così Mosè, che, dopo il Mar Rosso e il deserto, arriverà sino al limitare della Terra Promessa, vista solo da lontano, in “campo lunghissimo”. Omero, ci affascina con la figura di Ulisse, rendendolo molto creativo nell’ideare il cavallo di Troia, ma anche protagonista di una serie-tv ante litteram, ossia lo farà girare per un decennio nel Mediterraneo prima di farlo tornare a casa. Lo stesso Dante si mette in testa di viaggiare nel mondo dei morti, a piedi. E poi, via via, attraverso i secoli, in tutte le letterature si viaggia. Ci si sposta per amore del vagabondaggio (Lazarillo de Tormes), per conoscere nuovi mondi via mare (Robinson Crusoe); perché si è ...