Lecco, cadono massi sulla strada statale 36: chiusa verso nord, pesanti ripercussioni sul traffico. Le immagini dal drone (Di domenica 14 agosto 2022) E’ già lunga diversi chilometri la coda che si è formata lungo la SS36 all’altezza di Lecco in direzione nord, dopo che alcuni massi sono precipitati sulla sede stradale nella tarda serata di sabato. Le immagini dal drone sono state girate all’altezza di Civate. La coda è molto lunga e anche la viabilità nelle zone limitrofe è in tilt. Conseguenze inevitabili in pieno ponte di Ferragosto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) E’ già lunga diversi chilometri la coda che si è formata lungo la SS36 all’altezza diin direzione, dopo che alcunisono precipitatisedele nella tarda serata di sabato. Ledalsono state girate all’altezza di Civate. La coda è molto lunga e anche la viabilità nelle zone limitrofe è in tilt. Conseguenze inevitabili in pieno ponte di Ferragosto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Lecco, cadono massi sulla strada statale 36: chiusa verso nord, pesanti ripercussioni sul traffico. Le immagini dal… - pcbassignana : RT @localteamtv: Massi cadono sulla SS36 all'altezza di Lecco, lunghe code in direzione nord: le immagini dal drone #ss36 #localteam https:… - GiancarloPilus1 : RT @localteamtv: Massi cadono sulla SS36 all'altezza di Lecco, lunghe code in direzione nord: le immagini dal drone #ss36 #localteam https:… - CinziaSally : RT @localteamtv: Massi cadono sulla SS36 all'altezza di Lecco, lunghe code in direzione nord: le immagini dal drone #ss36 #localteam https:… - albertocol9 : RT @localteamtv: Massi cadono sulla SS36 all'altezza di Lecco, lunghe code in direzione nord: le immagini dal drone #ss36 #localteam https:… -

Rimini: sabato l'ex biancorosso Jeda presenta il suo libro ... attaccante, con cittadinanza italiana, attualmente tecnico dell'Under - 17 del Lecco. Con 67 reti ... San Lorenzo 'Dove le stelle cadono tutto l'anno". Sapori e vini tra Romagna e Marche Rimini, morto ... Calcio a 5. Il Lecco cade per la seconda volta, playoff a rischio Nella penultima giornata di ritorno del girone A di Serie A2 , i blucelesti di mister Pablo Parrilla cadono al PalaTaurus per 8 - 2 contro il forte 360GG . Lecco che si complica così il cammino verso ... Il Fatto Quotidiano ... attaccante, con cittadinanza italiana, attualmente tecnico dell'Under - 17 del. Con 67 reti ... San Lorenzo 'Dove le stelletutto l'anno". Sapori e vini tra Romagna e Marche Rimini, morto ...Nella penultima giornata di ritorno del girone A di Serie A2 , i blucelesti di mister Pablo Parrillaal PalaTaurus per 8 - 2 contro il forte 360GG .che si complica così il cammino verso ... Lecco, cadono massi sulla strada statale 36: chiusa verso nord, pesanti ripercussioni sul traffico