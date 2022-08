Lazio, Lazzari: «Volontà e cuore ci hanno premiato, ora abbiamo un obiettivo» (Di domenica 14 agosto 2022) Nel post partita di Lazio-Bologna, è Lazzari a commentare il risultato ai canali ufficiali del club biancoceleste Intervistato da Lazio Style Radio, è Lazzari a commentare la gara contro il Bologna. PARTITA– «Non ci aspettavamo l’inizio così complicato, ma non abbiamo mollato e ne siamo venuti a capo. Non era facile contro una squadra così fisica, hanno difeso in dieci dietro alla palla, ma la nostra Volontà e il cuore ci hanno premiato». SQUADRA MATURA– «Siamo una squadra più matura, soprattutto un anno alle spalle con Sarri. abbiamo vinto una partita importante, ma non montiamoci la testa. abbiamo messo cuore e intensità per reggere l’urto del Bologna: ora ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Nel post partita di-Bologna, èa commentare il risultato ai canali ufficiali del club biancoceleste Intervistato daStyle Radio, èa commentare la gara contro il Bologna. PARTITA– «Non ci aspettavamo l’inizio così complicato, ma nonmollato e ne siamo venuti a capo. Non era facile contro una squadra così fisica,difeso in dieci dietro alla palla, ma la nostrae ilci». SQUADRA MATURA– «Siamo una squadra più matura, soprattutto un anno alle spalle con Sarri.vinto una partita importante, ma non montiamoci la testa.messoe intensità per reggere l’urto del Bologna: ora ...

OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioBologna! ?? All'interno l'intervista esclusiva a Manuel Lazzari ??… - Gazzetta_it : Lazzari incontenibile, 7,5. Maximiano disastro, 4. #LazioBologna le #pagelle - MartiniLuca3 : RT @FMonderna: Una Lazio concentrata e brava a non perdere la testa dopo l'ingenuità di Maximiliano. Vittoria meritata e non si offenda nes… - CalcioNews24 : #Lazzari analizza #LazioBologna così ??? - infoitsport : Lazio, Lazzari: 'Siamo più maturi dopo un anno con Sarri, ma non dobbiamo montarci la testa' -