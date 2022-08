La rabbia dei parenti delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi Mattarella |  per loro servono interventi adeguati

Leggi su agi

(Di domenica 14 agosto 2022) AGI - L'attenzione mediatica che scema, la presenza dello Stato sempre più contingentata alla commemorazione, il rischio che alcuni dei reati per cui 59 persone sono imputate vadano in prescrizione. E poi quel dolore mai placato di chi ha perso la possibilità di condividere la vita con un figlio, una sorella, un compagno, un'amica. Ecco con cosa ogni giorno devono fare i conti i43 persone che il 14 agosto 2018 sono morte, inghiottite dal cemento di uncrollato su sè stesso, precipitato in pochissimi istanti alle 11.36 di quella mattina piovosa di quattro anni fa. "A forza di osservare minuti di silenzio, abbiamo messo insieme anni di vergogna. Basta: facciamo luce e apriamo le finestre su questo paese. La politica diventi veramente attivita' per la polis e per la nostra terra": ha detto Egle Possetti, portavoce ...