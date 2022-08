Hai una malattia gastrica? Con queste comuni puoi chiedere l’invalidità

Link4Universe : Addio Piero... ho il cuore a pezzi..anche quando ti avevo conosciuto dal vivo anni fa, ero così emozionato e felice… - ScaltritiLab : Immagino che molti bambini abbiano capito la loro passione o vocazione e deciso cosa fare da grandi in seguito ad u… - ADeLaurentiis : Oggi se ne è andato anche Miro Grisanti, caro amico e preziosissimo compagno di lavoro. Dal 1975 hai saputo raccont… - anto_galli4 : RT @dgx2018: @Vito68122235 @lorenzojova sei un coglione e lo hai dimostrato più volte, questa è solo una delle ultime ?? - MargheritaCamp3 : @fratotolo2 @marioadinolfi Francesca, perché attacchi Adinolfi? Perché te la prendi con Simone. Hai al tuo arrivo i… -

SpazioCiclismo

Sei in ottima forma,tanta energia da vendere: che ne dici di buttarti a capofitto in uno sport...(23 ottobre - 22 novembre) " Oggi sarai in grado di risolvere un problema e di perdonare......così riuscirai a riprendertirivincita! Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) " Le storie nate per gioco affronterannocrisi soprattutto perché tu non ami perdere il tempo. Sul lavoro,l'... Tour of Scandinavia 2022, Cecilie Ludwig: “Da ciclista hai una sorta di killer instinct, volevo davve... window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-b3d39f35-8dac-57f3-7457-76bd906dd3 ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...