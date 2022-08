(Di domenica 14 agosto 2022)è intervenuto nella trasmissione radiofonica Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli. L’ex concorrente del Gf Vip 6, ha rivelato di essere rimasto in buoni rapporti con tutti i compagni d’avventura e ha commentato le coppie nate in questa edizione. Se su Sophie e Alessandro ha detto che “sono una bella coppia, sono stupendi insieme”, diverso è stato il discorso perSelassiè e, che hanno interrotto la loro relazione poco tempo dopo l’uscita dalla casa. A questo propositoha rivelato:è una ragazza stupenda ed esigente, uscendo però dalla casa le cose cambiano. Se me lo aspettavo? Sinceramente nì.mi ha dato tanta carica, chi non lo amerebbe? È unico. Ho notato la diversità, lei è ...

IsaeChia : #GfVip 6, Giucas Casella: “Lulù Selassié? Io le dico di dimenticare Manuel Bortuzzo ma lei…” L’ex Vippone ha svela… -

Sophie non sarà l'unica ex protagonista del GF6 a lavorare per Avanti un altro! : con lei ci sarà anche il simpaticissimoCasella! Cosa ne pensate... insieme all'illusionistaCasella , sta facendo molto discutere. Infatti per molti entrambi, ... quest'ultima opinionista della sesta edizione del ' Grande Fratello'. Nuove accuse, come ...Gf Vip 6, Giucas Casella: “Lulù Selassié Io le dico di dimenticare Manuel Bortuzzo ma lei…”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Cos'è Nudi per la vita, il nuovo programma di Mara Maionchi E quando inizia All'interno dell'articolo tutti i dettagli!