Gemma Galgani beccata così: vestitino cortissimo e bianco, super abbronzata. Vacanze da sogno per la dama (Di domenica 14 agosto 2022) Avvistata Gemma Galgani che si sta godendo l’estate prima del possibile rientro a Uomini e Donne, nonostante le insistenti voci di corridoio sostengano il contrario. La dama ha posato in compagnia di alcune fan, sfoggiando un delizioso abito bianco. Non manca molto al ritorno di Uomini e Donne sui piccoli schermi di Canale 5. Il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 14 agosto 2022) Avvistatache si sta godendo l’estate prima del possibile rientro a Uomini e Donne, nonostante le insistenti voci di corridoio sostengano il contrario. Laha posato in compagnia di alcune fan, sfoggiando un delizioso abito. Non manca molto al ritorno di Uomini e Donne sui piccoli schermi di Canale 5. Il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitcultura : Gemma Galgani e Ida Platano amiche per la pelle: 'Noi, come da tradizione, Ferragosto insieme' - infoitcultura : Gemma Galgani e Ida Platano insieme prima di Uomini e Donne/ L'annuncio su Instagram - FedeSaraiello : Foto in esclusiva del primo matrimonio di Gemma galgani - zazoomblog : Gemma Galgani la terribile malattia nascosta anni Spunta la verità che in pochi sapevano - #Gemma #Galgani… - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Gemma Galgani sostituita dalla nipote Carola?/ Fan spiazzati… #GemmaGalgani #13agosto -