Europei nuoto | altre due medaglie dal sincro | terzo oro per Minisini | argento per Linda Cerruti

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - LiaCapizzi : L' ARGENTO nella staffetta mx-mista (Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo, Silvia Di Pietro) chiude un… - glooit : Europei nuoto: sincro, argento alla Cerruti nel solo libero leggi su Gloo - amainstabile : RT @Edoardoleicorre: Abbiamo vinto 7 medaglie agli europei di nuoto teste di merda -

Prime due medaglie del giorno oggi, domenica 14 agosto, aglidiin corso a Roma , e vengono entrambe dal sincro. Giorgio Minisini ha vinto la medaglia d'oro, la terza dei suoi, nel solo libero sincro totalizzando il punteggio di 88.4667. ...Giorgio Minisini vince il suo terzo oro aglididi Roma. Questa volta arriva nel solo libero sincro totalizzando il punteggio di 88.4667. Alle sue palle con l'argento lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio con 83.3333, bronzo per il ...Il nuoto mondiale ha il suo nuovo re. Ed è un re quanto mai giovane: 16anni che diventeranno 17 il 15 settembre. A Roma, negli Europei colorati d'azzurro, il romeno ...Entrambe staccano il pass per le semifinali di oggi pomeriggio. La castellana: «Pronta a dare il massimo anche se non sono più una ragazzina» ...