Dal Lecce al Lecce | Lukaku ritrova l’Inter e il gol

Romelu Lukaku subito in gol al suo ritorno all'Inter E' iniziata nel migliore dei modi la seconda vita di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter dodici mesi dopo il suo addio per vestire la maglia del Chelsea. Il centravanti belga indirizza subito il match con un colpo di testa che non lascia scampo a Falcone e punisce ancora una volta il Lecce dopo averlo già fatto nell'agosto del 2019 al suo debutto assoluto con la maglia nerazzurra. "È tornato. Ha segnato. Ha vinto. Sono bastati 90 secondi al numero 90 per dire a tutti che fra Romelu Lukaku e l'Inter la storia non è mai finita. Anzi, è appena ricominciata. Al Lecce, il 26 agosto 2019, il Gigante aveva realizzato il suo primo gol in Serie A;

