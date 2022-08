Como vs Cagliari 1-1: padroni di casa raggiunti sul finale (Di domenica 14 agosto 2022) Si conclude il match delle ore 20.45 che si è disputato al “Giuseppe Sinigaglia”. Tra Como vs Cagliari termina 1-1. In attesa dell’esordio di Fabregas, i padroni di casa portano a casa un punto. Como vs Cagliari 1-1: solo un pari al “Sinigaglia” Subito una prova di fuoco per la squadra di mister Gattuso, contro una serissima candidata alla promozione diretta in serie A. Rimandato l’esordio di Fabregas, Gattuso cerca subito una risultato positivo. Si presenta con un 4-4-2, con un buon ritmo e senza timore. Sono a padroni di casa ad impostare gioco nella prima metà del match. Il vantaggio viene siglato al minuto 19? da Mancuso, dopo un azione nata dalla sinistra nella quale sono coinvolti Iovine e Cerri. Il primo tempo termina con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 agosto 2022) Si conclude il match delle ore 20.45 che si è disputato al “Giuseppe Sinigaglia”. Travstermina 1-1. In attesa dell’esordio di Fabregas, idiportano aun punto.vs1-1: solo un pari al “Sinigaglia” Subito una prova di fuoco per la squadra di mister Gattuso, contro una serissima candidata alla promozione diretta in serie A. Rimandato l’esordio di Fabregas, Gattuso cerca subito una risultato positivo. Si presenta con un 4-4-2, con un buon ritmo e senza timore. Sono adiad impostare gioco nella prima metà del match. Il vantaggio viene siglato al minuto 19? da Mancuso, dopo un azione nata dalla sinistra nella quale sono coinvolti Iovine e Cerri. Il primo tempo termina con ...

LinaPenny1 : RT @pointofnews: #serie B: il #palermo stende il #perugia, #cagliari in salvo al 93' a #como - la #repubblica. Leggi su: - pointofnews : #serie B: il #palermo stende il #perugia, #cagliari in salvo al 93' a #como - la #repubblica. Leggi su: - _lechatblanc : RT @IlCalcioItalia1: J1 Serie B : Como ?? 1-1 Cagliari ???? 19' Mancuso(1-0) 90+3' Pereiro(1-1) - besidevyouu : @LaAnituz @LaMettuz @bangtaegjrl @LaBagnuz como cagliari - MatteoSpanu6 : RT @Lega_B: Finisce così il sabato della 1ª giornata di #SerieBKT ? Vittoria pirotecnica del Cittadella. Tre punti anche per il Palermo, m… -