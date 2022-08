Calcio: Serie A, Fiorentina-Cremonese 2-1 alla fine del primo tempo (Di domenica 14 agosto 2022) Firenze, 14 ago. - (Adnkronos) - La Fiorentina è in vantaggio per 2-1 sulla Cremonese al termine del primo tempo del match della prima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Artemio Franchi'. Per i viola in gol Bonaventura al 17' e Jovic al 34', per i lombardi, rimasti in dieci dal 44' per l'espulsione di Escalante, in rete Okereke al 19'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Firenze, 14 ago. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 2-1 sullaal termine deldel match della prima giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Artemio Franchi'. Per i viola in gol Bonaventura al 17' e Jovic al 34', per i lombardi, rimasti in dieci dal 44' per l'espulsione di Escalante, in rete Okereke al 19'.

